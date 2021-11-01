"Biat değil İNAT"

İSTANBUL (Bültenler) - İlki 4 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen "KEÇİFEST - BİAT DEĞİL İNAT" konserinin ikincisinde Aylin Aslım, Bulutsuzluk Özlemi, Deniz Tekin, Ediz Hafızoğlu "Kaskadyori", Kutlu Özmakinacı ( Yüksek Sadakat ), Mengene, Moğollar, Ozbi, Peyk, Redd ve Sattas şarkılarıyla sahne alacak.

Kapı açılış saati 17.30 olarak belirlenen etkinlikte dinleyiciler için çeşitli stantlar da konser alanında bulunacak. Konser başlama saati ise 18.00.

Mobilet üzerinden satışa çıkan biletlerde, standart konser biletlerinin yanında dayanışma amaçlı destek biletleri de yer alıyor.

Güzel günlerin biatla değil inatla geleceğine inanıyorsan sen de inadını al, gel!

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