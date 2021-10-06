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Beyşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı

Beyşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Beyşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen 15 milyon liralık ödeneğin Belediye kasasına girdiğini, bu bütçeyi İçerişehir Mahallesi'nde bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin çevresindeki restorasyon çalışmalarına ayırdıklarını söyledi.

Gembos yolunun açılmasıyla herkesin hayalini kurduğu yarınların yakın olduğunu ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Bu güzel şehri yarınlara hazırlamak bizlerin boynunun borcudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından belediyemizin hakkı olan ödemenin gerçekleşmesiyle ödenen miktarın her kuruşunu bu şehir için faydalı hizmetlere dönüştüreceğiz. Eşrefoğlu Camisi çevresindeki sokak başlarındaki ya da sokağın önünde genişlemeyi sağlamak, tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için cephe iyileştirmelerini yapacağız."

Toplantıda, Beyşehir'e kazandırılacak yeni hizmet binasının yeri de müzakere edilerek karara bağlandı.

Beyşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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