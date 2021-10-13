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Beypazarı'nda muhtarlar bir araya geldi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda muhtarlar bir araya geldi

Beypazarı ilçesinde Kaymakam Adayı Deniz Yıldırım, muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Beypazarı ilçesinde Kaymakam Adayı Deniz Yıldırım, muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yıldırım, Kaymakamlık binasında muhtarlar ile bir araya geldi.

Muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Yıldırım, onların istek ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için bu toplantıyı düzenlendiklerini söyledi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal da muhtarlara yönelik ilk yardım ve sağlık konusunda eğitim verilmesi talebinde bulundu.

Beypazarı'nda muhtarlar bir araya geldi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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