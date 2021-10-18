Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor - Haberler
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Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şefkat Eli ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şefkat Eli ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şefkat Eli ekiplerinin ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayanlara yönelik hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiğini belirtti.

Şefkat Eli Projesi kapsamında, evlerinde çok sayıda kişiye hizmet verdiklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Ekipler, ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan vatandaşlarımızın evlerine giderek, temizlik yapıyor, kişisel bakımlarını yapıyor. Bu vatandaşlarımız evlerinin temizlenmesi ve kişisel bakımlarının yapılmasıyla rahatça bir yaşam sürüyor. Belediye olarak bu kişileri yalnız bırakmıyor, zaman zaman ev ziyaretleriyle isteklerinin olup olmadığını soruyor, varsa da karşılıyoruz."

Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor

Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor

Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor

Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli ekipleri vatandaşlara hizmeti sürdürüyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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