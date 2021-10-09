BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ - Haberler
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BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, istinat duvarına çarparak devrildi.

İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, istinat duvarına çarparak devrildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şişhane Refik Saydam Caddesi'nde 07.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy'e gitmek için Tersane Caddesi'ne yönelen 34 THK 29 plakalı taksi sürücüsü, yokuş aşağı ilerlediği sırada, önündeki kamyon aniden durdu. Taksi sürücüsü, kamyona çarpmamak için fren yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Birkaç kez takla attıktan sonra yan duran takside sıkışan sürücü, kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Belinden hafif şekilde yaralandığı öğrenilen taksici, ambulansla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksi sürücüsünün iş arkadaşı Özcan Aslan, "Burada bir kamyon varmış herhalde, kaymış araba. Kamyonu görünce duramamış, takla atmış. Müşterisi yok. Durumu iyi, hastanede, belinde problem var" dedi.

BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ

BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ

BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ

BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BEYOĞLU'NDA, YOLDA KAYAN TAKSİ DUVARA ÇARPIP, DEVRİLDİ - Haberler
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