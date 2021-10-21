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Beyoğlu'nda telefon çalıp, pencereden kaçarken düşen hırsız yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda telefon çalıp, pencereden kaçarken düşen hırsız yaralandı

Cemil ÖZDEMİR/ Beyoğlu'nda tanıştığı kadının cep telefonlarını çalan kişi, pencereden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Cemil ÖZDEMİR/ Beyoğlu'nda tanıştığı kadının cep telefonlarını çalan kişi, pencereden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olay, geçen pazartesi Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim'de bir kadınla tanıştı. Tanıştığı kadınla bir süre zaman geçiren kişi, Beyoğlu'nda otele gitti. Otel odasında kadının lavaboya gittiğini gören kişi, kadının çantasındaki iki cep telefonunu çaldı. Telefonları cebine koyan hırsız, otel odasının penceresinden aşağı atlamaya çalışırken, ayağı sac levhaya takıldı. Dengesini kaybeden hırsız birinci kattan aşağı düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık şüphelisinin pencereden düştüğü anlar ile sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Beyoğlu'nda telefon çalıp, pencereden kaçarken düşen hırsız yaralandı

Beyoğlu'nda telefon çalıp, pencereden kaçarken düşen hırsız yaralandı

Beyoğlu'nda telefon çalıp, pencereden kaçarken düşen hırsız yaralandı

Beyoğlu'nda telefon çalıp, pencereden kaçarken düşen hırsız yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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