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Son dakika haber: Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü Acı haberi duyarak olay yerine koşan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu Beylikdüzü'nde bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşini vurarak öldürdü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

Acı haberi duyarak olay yerine koşan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam, eşini vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Aslan Yılmazile eşi Semra Yılmaz'ıarasında kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahını çeken Aslan Yılmaz, eşine ateş etti. Komşular silah sesleri üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, evde bekleyen adam ise gözaltına alındı. Kötü haberi alan yakınları ise gözyaşları döktü.

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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