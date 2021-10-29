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Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde, Kavacık Kavşağı'na yakın bir noktadan Edirne yönüne seyreden 34 VS 6879 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan aracın sürücüsü Cihan G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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