Beykoz'daki hırsızlar aynı gece aynı marka lüks otomobilin de farlarını çalmışlar

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ BEYKOZ'da motosiklet 2 hırsız, lüks otomobilin farlarını çalmıştı. Hırsızların yine aynı gece farklı bir noktada bulunan başka lüks bir otomobilin farlarını çaldıkları ortaya çıktı. Değeri 60 bin lira olduğu belirtilen farları 20 saniyede çalan şüphelilerin 2. hırsızlıkları kameralara yansıdı.

Geçen çarşamba gece saatlerinde Kavacık'ta motosikletli iki hırsız, oto galerideki lüks otomobilin 60 bin lira olduğu belirtilen iki farını 30 saniyede çalarak kaçmıştı. Hırsızların aynı gece saat 04.10'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde de far çaldıkları ortaya çıktı. Kavacık'taki otomobilden çaldıkları farla buradaki oto galeriye gelen şüpheliler, lüks beyaz otomobile yöneldi. Hırsızlardan biri önceden çaldığı farı yere düşürdü. Hırsızlar 20 saniye içinde 60 bin lira değerindeki iki farı söktü. Şüpheliler çaldıkları 4 farla motosikletleriyle kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

FAR HIRSIZLIĞINA KARŞI ÖNLEM ALINMASI LAZIM

"ARKADAŞIN GALERİSİNDEN ÇALDIKLARI FARI DA DÜŞÜRÜYOR"