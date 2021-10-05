Beykoz'da Yeni Kültür-Sanat Sezonu Açıldı

BEYKOZ, İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykozluları edebiyattan müziğe tiyatrodan sinemaya zengin içerik ve nitelikli etkinliklerle buluşturacak yeni kültür-sanat sezonu, 2 Ekim'de sahnelenen yetişkin ve çocuklara özel tiyatro oyunlarıyla başladı.

İlçenin kültür-sanat hayatına hareket katacak, tiyatro oyunlarıyla başlayacak etkinlikler sezon boyunca söyleşiler, konserler, şiir günleri, seminer ve anma programlarıya zenginleşecek.

Beykoz Belediyesi, kültür-sanat dostalarını, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, ilçeye yeni kazandırılan Soğuksu Yücel Çelikbilek Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi ve Şeyh Edhem Sırrı Efendi Kültür Evi olmak üzere 4 farklı mekanda ğırlayacak.

Yeni Sezon açılışı 2 Ekim Cumartesi, minik sanat dostlarına yönelik Bihter Sanat tarafından Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde oynanacak "Sokak Köpekleri Müzikali"yle yapıldı.

Yetişkinler için ise aynı gün Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde "Anneme Dur Demek Lazım" adlı komedi sahnelendi.

Aşı Kartı İstenecek

İlçede sosyal hayatın ve etkinliklerin devamlılığı için sezon boyunca tüm salonlarda salgın tedbirleri uygulanacak.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Toplu Faaliyetlere Dair Genelge" uyarınca etkinliklere katılacak 15 yaş ve üstü ilçe sakinlerden "Aşı Kart"ı veya negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Biletler Online-Satışta

İlçe sakinleri tüm etkinlik biletlerini kultursanat. beykoz. bel. tr adresi üzerinden veya etkinlik günü salonlara kurulan gişelerden temin edelebilecek.

Bilet fiyatları, yetişkinler için 10 TL, çocuklar için 5 TL, konserler için ise 10 TL olarak belirlendi.

Beykoz Kart sahipleri tüm oyun ve etkinlikleri yüzde 50 indirim avantajıyla izleyecek.

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