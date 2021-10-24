Beyaz Futbol bu akşam var mı? Beyaz Futbol saat kaçta? Beyaz Futbol hangi gün?

Beyaz Futbol bu akşam var mı? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Sunuculuğunu Onur Yıldız yapmakta; yorumculuk koltuğunda ise Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz bulunmaktadır. Beyaz Futbol saat kaçta? Beyaz Futbol hangi gün?

BEYAZ FUTBOL BU AKŞAM VAR MI?

Haftanın 3 günü yayınlanan program; Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır. Program saat 23:30'da başlamakta.

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