Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde beton mikseriyle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde beton mikseriyle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesindeki Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine giden M.Ş.B. kontrolündeki 34 EAM 146 plakalı Volkswagen transporter minibüs ile Bitlis'ten Ahlat istikametine ilerleyen T.S. yönetimindeki 65 ES 044 plakalı beton mikseri çarpıştı. Beton mikserinin yaklaşık 50 metre sürüklediği minibüsün sürücüsü M.Ş.B. (54) ve M.Ş.K. adlı şahıslar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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