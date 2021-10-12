Beşşar Esed'in kuzeni ABD'de lüks aracıyla görüntülendi - Haberler
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Beşşar Esed'in kuzeni ABD'de lüks aracıyla görüntülendi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Beşşar Esed'in kuzeni ABD'de lüks aracıyla görüntülendi

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in kuzeni Ali Makluf'un Los Angeles'ın lüks Beverly Hills semtinde Ferrari marka bir araç içinde görüldüğü bildirildi.

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in kuzeni Ali Makluf'un Los Angeles'ın lüks Beverly Hills semtinde Ferrari marka bir araç içinde görüldüğü bildirildi.

Haber sitesi Vice News'in haberine göre, Esed'in anne tarafından kuzeni olan ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Suriyeli iş adamı Rami Makluf'un oğlu Ali Makluf, Beverly Hills'de değeri 300 bin doların üzerinde olan Ferrari Spider, bir araçta kız arkadaşıyla görüntülendi.

Makluf, lüks araç sahiplerine ne iş yaptığını soran Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarını yöneten Daniel Mac'in kamerasına takıldı.

Makluf, kendisine işini soran Mac'e staj yaptığını ve aracın kiralık olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı 2008 yılında Rami Makluf'un ülkedeki tüm varlıklarını dondurmuş ve ABD menşeli firmaların Makluf ya da bağlantılı bulunduğu şirketlerle çalışmasını yasaklamıştı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beşşar Esed'in kuzeni ABD'de lüks aracıyla görüntülendi - Haberler
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