Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta iddiaya göre sürücüsünün, fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarındaki demir korkulukları parçalayarak, binanın bahçesine düştü. Kazada sürücü kadın yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen kadın sürücü 34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz sokağa girdi. Sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat duvarı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın bahçesine düştü.

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