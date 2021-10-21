Beşiktaş Galatasaray BJK GS hakemi kim, Derbi hakemi kim?
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hafanın en kritik müsabakası İstanbul'da iki ezeli rakip arasında oynanacak. 24 Ekim Perşembe akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray BJK GS hakemi kim, Derbi hakemi kim?
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama sonrasında belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem de açıklandı. Peki, Beşiktaş Galatasaray BJK GS hakemi kim, yönetecek?
BEŞİKTAŞ GALATASARAY BJK GS HAKEMİ KİM?
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama sonrasında belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. 4. hakem olarak ise Alper Ulusoy görev alacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:
22 Ekim Cuma
20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yasin Kol)
23 Ekim Cumartesi
13:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Gaziantep FK - Giresunspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Konyaspor - Kayserispor (Sarper Barış Kaya)
19:00 Göztepe - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)
24 Ekim Pazar
13:30 Karagümrük - Hatayspor (Halis Özkahya)
16:00 Antalyaspor - Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Sivasspor - Adana Demirspor (Bahattin Şimşek).