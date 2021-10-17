Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını duyurdu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını duyurdu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını duyurdu!

Karşınızda Beşiktaş Espor'un yeni NBA 2K22 kadrosu!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını taraftarları ile paylaştı. Tecrübeli espor takımı yeni kadrosunu sosyal medyadan işte böyle duyurdu!

Beşiktaş Esports'un yeni NBA 2K22 kadrosu:

zGoldenPegasus

Java_72

brtcoskun

ZappySelling

FurkanCoskun_

Çoğu takımın da yavaşça kadrolarını duyurması ile yeni NBA sezonları bomba gibi başlayacak gibi görünüyor. Gerek yabancı liglerde gerek de yerli ligler de mücadele edecek olan takımlar şampiyonluklar için mücadele edecek. Yeni sezon maçları da şimdiden espor severleri memnun edecek gibi görünüyor.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin İdo Tatlıses Okan Bayülgen Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 20:39:24. #1.17#