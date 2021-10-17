Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını duyurdu!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 takımını taraftarları ile paylaştı. Tecrübeli espor takımı yeni kadrosunu sosyal medyadan işte böyle duyurdu!

Beşiktaş Esports'un yeni NBA 2K22 kadrosu:

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ZappySelling

FurkanCoskun_

Çoğu takımın da yavaşça kadrolarını duyurması ile yeni NBA sezonları bomba gibi başlayacak gibi görünüyor. Gerek yabancı liglerde gerek de yerli ligler de mücadele edecek olan takımlar şampiyonluklar için mücadele edecek. Yeni sezon maçları da şimdiden espor severleri memnun edecek gibi görünüyor.

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