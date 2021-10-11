Berker Güven kimdir? Berker Güven hayatı ve biyografisi! Berker Güven kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Berker Güven kimdir? Berker Güven hayatı ve biyografisi! Berker Güven kaç yaşında, nereli?

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Berker Güven kimdir? Berker Güven hayatı ve biyografisi! Berker Güven kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berker Güven, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berker Güven hakkında merak edilenler. Berker Güven hayatı ve biyografisi. Berker Güven kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berker Güven merak konusu oldu. İşte Berker Güven hakkında merak edilen Berker Güven kimdir, Berker Güven hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1994 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kaç yaşında: 27yaşında Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nereli: İzmir

Boy: 1,8 m

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Drama Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Filmografi

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Haber: Berker Güven kimdir? Berker Güven hayatı ve biyografisi! Berker Güven kaç yaşında, nereli? - Haberler
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