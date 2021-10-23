Bergama Belediye Başkanı Koştu'dan 102 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından 102 yaşındaki Cevriye Irgal'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nizamettin Büken, gazetecilere açıklamasında mahalle sakinlerinin yürümekte zorlanan Irgal için Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Sabahattin Güzel'e talepte bulunduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Koştu'nun da kendisine iletilen talep üzerine Cevriye Irgal'a sandalye hediye ettiğini kaydeden Büken, Başkan Koştu ve İlçe Başkanı Güzel'e teşekkür ettiklerini kaydetti.