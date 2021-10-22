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Beni Çok Sev Filmi

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Beni Çok Sev Filmi

Beni Çok Sev filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Beni Çok Sev filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

14 yıl sonra, bir günlüğüne cezaevinden çıkarak memleketine giden Musa, doğumundan sonra ilk defa kızı Yonca’yı görecektir. Ancak gelecek için güzel hayaller kuran Musa’nın karanlık geçmişi ve yaşadıkları mahalle, ailenin üzerinde bir kara bulut gibi dolaşmaya devam edecektir.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Füsun Demirel, Güner Özkul, Aleyna Özgeçen, Serpil Özcan

Filmin Türü: Drama

Yapımcı Firma: 0

Vizyon Tarihi: 19.11.2021

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