Beklenen haber geldi! GTA Trilogy'den ilk fragman yayınladı ve çıkış tarihi, çıkış fiyati açıklandı
Rockstar Games'in Twitter hesabından GTA Trilogy Remastered'ın ilk görüntüleri paylaşıldı ve GTA Trilogy'nin ön siparişleri açıldı.
Rockstar Games, oyuncuları heyecanlandıracak haberi sonunda paylaştı. Gta Trilogy'nin çıkış fiyatları, çıkış tarihi belli oldu ve GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA III'den ilk görüntüler paylaşıldı.
Rockstar Games'in internet sayfasında ön sipariş butonu PC, PS5, PS4 ve Xbox Series X/S için açıldı. Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition'ın PC için çıkış fiyatı 529,00 TL olarak belirlendi.
Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition (PC) – 529,00 TL
Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition (PLAYSTATION) – 529,00 TL
Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition (XBOX) – 529,00 TL
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GTA Trilogy'nin çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı ve sızdırılan bilgi doğrulanmış oldu. GTA Trilogy 11 Kasım 2021 tarihinde PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Fiziksel sürümü ise 7 Aralık'ta satışa sunulacak.
Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition'dan ilk resmi görüntüler, Rockstar Games'in Twitter hesabından geldi. Oyunların eski görünüşleriyle kıyaslamaların yapıldı, bolca atlamalı kaçmalı sahnelere yer verilen bir fragman paylaşıldı.