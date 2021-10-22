Beklenen haber geldi! GTA Trilogy'den ilk fragman yayınladı ve çıkış tarihi, çıkış fiyati açıklandı

Rockstar Games, oyuncuları heyecanlandıracak haberi sonunda paylaştı. Gta Trilogy'nin çıkış fiyatları, çıkış tarihi belli oldu ve GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA III'den ilk görüntüler paylaşıldı.

GTA TRILOGY ÇIKIŞ FİYATI BELİRLENDİ

Rockstar Games'in internet sayfasında ön sipariş butonu PC, PS5, PS4 ve Xbox Series X/S için açıldı. Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition'ın PC için çıkış fiyatı 529,00 TL olarak belirlendi.

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition (PC) – 529,00 TL

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition (PLAYSTATION) – 529,00 TL

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition (XBOX) – 529,00 TL

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GTA TRILOGY ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

GTA Trilogy'nin çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı ve sızdırılan bilgi doğrulanmış oldu. GTA Trilogy 11 Kasım 2021 tarihinde PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Fiziksel sürümü ise 7 Aralık'ta satışa sunulacak.

GTA TRILOGY FRAGMANI YAYINLANDI

Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition'dan ilk resmi görüntüler, Rockstar Games'in Twitter hesabından geldi. Oyunların eski görünüşleriyle kıyaslamaların yapıldı, bolca atlamalı kaçmalı sahnelere yer verilen bir fragman paylaşıldı.