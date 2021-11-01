Bedelli askerlik ne kadar? 2021-2022 Güncel bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik ödemesinde taksit yapılıyor mu?

Bedelli askerlik kaç TL oldu? Bedelli askerlik ödemelerinde taksit yapılıyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar? Bedelli askerlik kaç bin TL oldu? Güncel bedelli askerlik fiyatları haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli Askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacaklari tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemlerini tamamlamaktadir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasinda ödenecek tutar 39.788,64 Türk Lirasi, 01 Temmuz – 31 Aralik 2021 tarihleri arasinda ödenecek tutar 43.151,28 Türk Lirasi olarak belirlenmiştir.

Güncel bedelli askerlik fiyatı : 43.151,28 Türk Lirasi

BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA ÖDENECEK TUTARA TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'Uncu Maddesi Ve Askeralma Yönetmeliği'Nin 61'İnci Maddesi Gereğince Bedelli Askerlik Hizmeti İçin Belirlenen Tutarlar Tek Seferde Ödenecek, Taksit Yapılmayacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar ve Defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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