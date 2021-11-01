Bedelli askerlik ne kadar? 2021-2022 Güncel bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik ödemesinde taksit yapılıyor mu?
Bedelli askerlik fiyatlarında güncelleme yapıldı. Enflasyonla birlikte bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Vatandaşlar, bedelli askerlik güncel fiyatlarını merak ediyor. Peki, Bedelli askerlik ne kadar? 2021-2022 Güncel bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik ödemesinde taksit yapılıyor mu? Bedelli askerlik güncel ücretleri sizlerle...
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7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli Askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacaklari tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemlerini tamamlamaktadir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasinda ödenecek tutar 39.788,64 Türk Lirasi, 01 Temmuz – 31 Aralik 2021 tarihleri arasinda ödenecek tutar 43.151,28 Türk Lirasi olarak belirlenmiştir.
Güncel bedelli askerlik fiyatı : 43.151,28 Türk Lirasi
7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'Uncu Maddesi Ve Askeralma Yönetmeliği'Nin 61'İnci Maddesi Gereğince Bedelli Askerlik Hizmeti İçin Belirlenen Tutarlar Tek Seferde Ödenecek, Taksit Yapılmayacaktır.
Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar ve Defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.