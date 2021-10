BBL Esports PUBG takımı Güney Kore yolcusu!

Son zamanlarda organizasyonunda hızlı bir büyüme gerçekleştiren Bbl Esports, PUBG alanında yeni bir başarıya imza attı. PUBG Continental Series 5 etkinliğinin Avrupa ayağında mücadele eden takım, yeni bir başarıya imza attı.

Mitraleius, mert, CodeMarco ve Smashbae'den oluşan takım, SIXMO koçluğunda mücadele ettiği PUBG Continental Series 5: Europe etkinliğindeki üç haftalık sürecin sonunda hanesine toplamda 23 bin puan yazdırarak, genel sıralamada etkinliği dördüncü sırada bitirdi.

BBL Esports dördüncü sırada yer alarak 23 bin dolarlık (4 Ekim 2021 itibari ile 204 bin lira) para ödülünü kazanmanın haricinde, 19 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında Güney Kore'nin İncheon şehrinde düzenlenecek olan PUBG Global Championship 2021 etkinliğinde Avrupa bölgesinden katılma hakkı sağlayan 8 takımdan biri oldu.

PUBG Continental Series 5: Europe'da ülkemizi temsil eden diğer takımlardan Digital Athletics onuncu, Galakticos on birinci, Gear Up Esport on altıncı, SuperMassive Blaze ise 14. sırada yer aldı.

Playerbros - Son Dakika Haberleri