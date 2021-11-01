BBL Esports'dan şok açıklama! Akademi, Talent ve ekip bünyesinden 10 isimle yollar ayrıldı

Bbl Esports geçtiğimiz dakikalarda Twitter adresinden çok önemli bir paylaşım yaptı. Son günlerdeki Twitch platformunda yapılan haksız kazanç iddialarını daha önce yaptığı paylaşımla araştırdıklarını söyleyen organizasyon ekip bünyesindeki 10 kişiyle sözleşmelerini feshetti.

BBL Esports'un bu kişiler hakkında suçlu veya suçsuz ayrımını yapabilecek bir merci olmadığını belirten organizasyon, Bit gelirlerinde beklenmedik hareketler tespit ettiği isimler ile sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Bu feshin sebebi olarak haklarında çıkan iddialara karşı haklı olduklarını ispat edemedikleri nedenini sunan BBL Esports şu isimler ile yollarını ayırdı:

Talent: pankyy, EasterGamersTV

BBL Espor: LEGOO, KERO, logicmanvlr, dilaratoprakci, Cassiex3

Akademi: KuziGang, ERENYAZICI, pelinb

Yukarıdaki 10 oyuncu ile sözleşmelerin feshinin sadece ilk tur olduğunu belirten organizasyon, üzerindeki şüpheleri henüz kaldıramamış kişilerden talep ettikleri kanıtların sunulmasıyla ikinci tura başlayacaklarını söyledi.

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