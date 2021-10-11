Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti - Haberler
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Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi'ne giderek durumu ekiplere anlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı.

İsminin yazılmasını istemeyen kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı.

Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.

Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti

Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bayrampaşa'da taksi şoförü, aracında unutulan altınları sahibine teslim etti - Haberler
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