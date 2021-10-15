Bayburt'ta bir araya gelen yabancı öğrenciler sağlıklı yaşama dikkati çekti

BAYBURT (AA) - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus+ Programı kapsamında 6 ülkeden 36 genç, Bayburt'ta obezitenin azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzının yaygınlaşması amacıyla faaliyet yürüttü.

Aslan Dağı mesire alanında yürüyüş yapan gençler, burada çeşitli Oyunlar oynayıp geleneksel okçuluk talimi yaptı.

Ardından kent merkezine inen gençler, kentin çeşitli noktalarında Türk kültürü ve kendi kültürlerine ait oyunları oynadı.

Proje sorumlusu Erdem Güler, AA muhabirine Bayburt'taki faaliyetlere 6 ülkeden 36 kişinin katıldığını söyledi.

Obezitenin azaltılması ve sağlıklı yaşam tarzının yaygınlaştırılması adına etkinlikler düzenlediklerini belirten Güler, "Daha çok eğitsel oyunlar diye tabir ettiğimiz kültürümüzde yeri olan, onların da kültürlerinde yer edinmiş oyunları oynatarak hem eğlenmelerini hem de sağlıklı yaşam tarzını benimsemeleri adına fiziksel aktivitelere katılımlarını sağlıyoruz." dedi.

Ayrıca gençlerle salon çalışmaları yaptıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Günümüzde obezitenin ne noktada olduğu, sebepleri, insanların obeziteden korunmaları adına yapabileceklerini bireysel anlamda, ülkelerimiz anlamında, hükümetler anlamında tartışıp sonuçlar çıkarıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan projemizi destekleyen Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu projenin yürütülmesiyle ilgili sorumluluğu taşıyan Türkiye Ulusal Ajansı'na da teşekkür ediyorum. Umarım hem Bayburt'ta hem ülkemizde bu projeler artarak devam eder."

Program kapsamında Romanya'dan gelen Ana Maria İliescu, iyi insanlar tanıma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Bayburt küçük bir şehir gibi görünse de insanların kalbi çok büyük. Burada olduğumuz için çok mutluyuz ve yeni tecrübeler kazandık. Umarım bu seferimiz son olmaz ve tekrar buraya gelebiliriz." dedi.

Slovakya'dan gelen Luisa Santos ise oynadıkları oyunları çok sevdiğini ve tekrar Bayburt'ta bulunmak istediğini dile getirdi.