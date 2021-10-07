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Batman'da okul servis şoförlerine seminer verildi

AA / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Batman'da okul servis şoförlerine seminer verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis araçlarının şoförlerine "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" ve "rehber personel" konularında seminer verildi.

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis araçlarının şoförlerine "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" ve "rehber personel" konularında seminer verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü personelince 29 Ekim İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen seminere öğrenci servis şoförleri ve okul müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim sürücülerden, öğrencilerin problemsiz bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için belirlenen kurallara uymalarını istedi.

Seminerde yapılan bilgilendirmelerin ardından Karayolları Trafik Kanunu, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği", şoförlerin uyması gereken trafik kuralları ile ilgili ayrıntılı sunum yapıldı.

AA / Çetin Doyar - Son Dakika Haberleri
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