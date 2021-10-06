BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu sene 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Dünya Barış Kupası Turnuvası'nın başlama vuruşunu Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptı.

Kemer'de bir otelde Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 32 veteran takım katıldı. 'Savaşı bırakalım, dünyada barış ve huzur olsun' sloganıyla gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçın başlama vuruşunu Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptı. Turnuvaya katılanları Kemer'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sporun kardeşlik ve dostluk göstergesi olduğuna dikkati çekti. Başkan Topaloğlu, Şu anda Filistin ve Faslı kardeşlerimiz maç yapıyor. Dostluklarını pekiştiriyorlar. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum diye konuştu.

Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Gök 6 yıldır dostluk turnuvası düzenlendiğinden bahsetti. Turnuvaya katılan takımlardaki oyuncuların Türkiye'yi tanıdığını, ülkelerinde Türkiye'yi tanıttığını anlatan Gök, Amacımız ve mesajımız, savaşı bırakalım, dünyada barış ve huzur olsun dedi.

Turnuvada, Başkan Topaloğlu'na desteklerinden dolayı Filistin atkısı hediye edildi. Turnuva, 11 Ekim Pazartesi oynanacak final müsabakası ile sona erecek.