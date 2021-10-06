BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu sene 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Dünya Barış Kupası Turnuvası'nın başlama vuruşunu Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu sene 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Dünya Barış Kupası Turnuvası'nın başlama vuruşunu Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptı.

Kemer'de bir otelde Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 13 ülkeden 32 veteran takım katıldı. 'Savaşı bırakalım, dünyada barış ve huzur olsun' sloganıyla gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçın başlama vuruşunu Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptı. Turnuvaya katılanları Kemer'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sporun kardeşlik ve dostluk göstergesi olduğuna dikkati çekti. Başkan Topaloğlu, Şu anda Filistin ve Faslı kardeşlerimiz maç yapıyor. Dostluklarını pekiştiriyorlar. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum diye konuştu.

Ege Bölgesi Masterler Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Gök 6 yıldır dostluk turnuvası düzenlendiğinden bahsetti. Turnuvaya katılan takımlardaki oyuncuların Türkiye'yi tanıdığını, ülkelerinde Türkiye'yi tanıttığını anlatan Gök, Amacımız ve mesajımız, savaşı bırakalım, dünyada barış ve huzur olsun dedi.

Turnuvada, Başkan Topaloğlu'na desteklerinden dolayı Filistin atkısı hediye edildi. Turnuva, 11 Ekim Pazartesi oynanacak final müsabakası ile sona erecek.

BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI

BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI

BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI

BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek
Spor Sergen Yalçın Ali Koç Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞLAMA VURUŞUNU BAŞKAN TOPALOĞLU YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:43:47. #1.12#