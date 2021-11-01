BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'İN BÜYÜK GURUR TABLOSU

Çatalca'mızda göreve gelir gelmez çalışmalarının merkezine yarınların teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandıran, bu çalışma disiplini kapsamında ilçemizdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabilmesi için Çatalca Belediyespor'umuzu kurarak sınırsız tam destek veren Başkanımız Mesut ÜNER, bu aralar spora ve sporcuya yaptığı yatımların karşılığını uluslararası başarılarla görmesinin sevincini ve haklı gururunu yaşıyor.

ÇATALCA'MIZIN ULUSLARARASI BAŞARISI

Başkanımız Mesut ÜNER, Çatalca Belediyespor'umuzu kurmanın yanı sıra, sporculara bir birinden değerli spor tesislerimizi kazandırdı. Bu kıymetli tesislerden biride yakın dönemde açılışını gerçekleştirdiği "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" tesislerimiz oldu. Bu kıymetli tesisimiz Milli Takımlara da ev sahipliği yaptı, ilçe ve ülke sporumuza katkıda bulundu. Başkanımız Mesut Üner'in tesisleşme hamleleri beraberinde uluslararası başarıda getirdi ve geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfasından oldukça samimi ve duygusal bir paylaşım yaparak, Çatalca Belediyespor güreş takımımız sporcusu Engin ATAR'ın Balkan Şampiyonu olduğunu müjdelemişti. Bu müjdenin ardından yurda dönen güreş antrenörümüz Gökhan AKÇEN ve Balkan Şampiyonumuz Engin ATAR Başkanımız Mesut ÜNER'i makamında ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen bu tarihi gurur tablosu ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çatalca Belediyespor'lu güreş sporcumuz Engin ATAR'ın Yunanistan'daki Balkan Güreş Şampiyonasında 92 kg'da altın madalya kazanıp Balkan Şampiyonu olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm ilçe halkımıza müjdelemiştik. Bugün başarılarıyla gurur duyduğumuz Balkan şampiyonu güreş sporcumuz Engin ATAR ve antrenörümüz Gökhan AKÇEN kardeşlerimizi Belediyemizde misafir ederek, ilçemize yaşattıkları bu tarifi zor uluslararası başarı gururu için kendilerine teşekkür ettik. Göreve gelir gelmez ilçe ve ülke sporuna kazandırdığımız hatta Güreş Milli Takımlarına ev sahipliği yapan "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" tesislerimizden uluslararası şampiyon çıkarmanın gururu anlatılmaz yaşanır. Hayırlı olsun Çatalca'm bu gurur senin. Çatalca'mızın gençleri ilçemizin adını tüm Türkiye ve Dünya'da duyurmaya devam edecek. İşte Çatalca, işte Şampiyon işte Gençlik. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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