İSTANBUL (Habermetre) - BAŞKAN YILMAZ, İSTANBULLULARLA BİRLİKTE FİRİK AŞI PİŞİRDİ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya'yı anlatmak, tanıtmak ve bilinirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen "İstanbul Yenikapı Hatay Tanıtım Günleri" fuarına katıldı.

İstanbul Yenikapı Etkinlik alanında "Birlik" teması ve "Biz Biriz, Dünya Bir" sloganıyla bu yıl onuncusu düzenlenen "İstanbul'da Hatay Günleri" etkinliğine katılan Başkan Yılmaz: "Şehrimizin tarihini, kültürünü, turizmini tanıttığımız bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum. " dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Yılmaz, beraberindeki heyet ile birlikte Hatay'ın birbirinden güzel ve değerli el sanatları eserleri ile birbirinden eşsiz lezzetlerinin sergilendiği stantları tek tek gezerek esnaf ve sanatkarlarımızla sohbet etti.

Antakya Belediyesi standını ziyaret eden TV8 kanalı Şehrin Nabzı programı sunucusu Duygu Şenel'e röportaj veren Başkan Yılmaz, daha sonra Şenel ile birlikte stantları ziyaret ederek yöresel zenginliklerimizi bizzat tanıttı.

Antakya Belediyesi tarafından organize edilen workshop alanında da İstanbullularla bir araya gelen Başkan Yılmaz, workshop kapsamında pişirilen "Firikli Aş"ın tadına baktı. Katılanlara hediyelerini takdim etti. Workshop etkinliğinde Başkan Yılmaz'a Ünlü Sanatçı Ahmet Yenilmez eşlik ederek yöresel lezzetlerinin tadına baktı.

Medeniyetlerin merkezi, hoşgörü ve kardeşlik kenti Antakya'nın yöresel lezzetleri ile birçok tarihi, turistik değerlerinin yanı sıra kültürel değerlerinin de yer aldığı etkinlik, İstanbulluları, İstanbul'da yaşayan Hataylıları, yerli ve yabancı tüm konuklarını ağırlayarak yoğun ilgiyle karşılandı.

Yayın Tarihi :

11 Ekim, 2021

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