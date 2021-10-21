Başkan Yıldırım'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Yayınladığı mesajda 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Yıldırım,"Kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra toplumsal sorunları dile getirme konuları tartışmaya açma yeni görüş ve önerilere fırsat tanıma demokrasinin işlerliğine katkı sağlama gibi pek çok sorumluluğu yerine getiren basın mensupları bu zor ve fedakârlık isteyen görevi layıkıyla yapmaya toplumun gözü kulağı olmaya devam etmektedirler.

ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPLER

Halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü adına özveri gerektiren gazetecilik mesleğini icra eden gazetecilerimiz kamuoyu adına hassas ciddi ve önemli konularda gündem oluşturabilen tarafsız güvenilir ve basın ahlak kurallarına uyma gayretiyle toplumsal kalkınmanın sağlanmasında da önemli bir yere sahiptirler.

BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLERİM

Edindikleri bilgiyi ilkeli ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan meslek ilkelerine bağlı kalarak özveriyle çalışmaya gayret gösteren başta ilimizde görev yapan gazeteciler olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlar meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar dilerim" dedi.

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