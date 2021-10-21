Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kuruköprü ve Çatakdere'yi ziyaret etti

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Kuruköprü-Çatakdere arasındaki yeni köprü ve yol genişletme çalışmalarını inceledi, ardından Çatakdere Mahallesi'nde ilkokul öğrencilerine bot hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Kuruköprü-Çatakdere bağlantı yolundaki yeni köprü ve yol genişletme çalışmalarını inceledi.

Dik yokuş ve sert virajların bulunduğu eski köprünün yerine inşa edilen yeni köprü başta olmak üzere istinat duvarı, kaldırım, yağmur suyu ızgaraları gibi çalışmaları sürdüren işçilerle sohbet eden Yalçın, emekleri için teşekkür edip kolaylıklar diledi.

Yalçın daha sonra FLO Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi eski yöneticileri ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle Çatakdere Mahallesi'ndeki ilkokula gitti.

Öğrencilere kışlık bot ile çorap hediye eden Yalçın'a incelemeleri sırasında Kuruköprü muhtarı Bilal Yardım ve Çatakdere muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da eşlik etti.