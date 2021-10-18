Başkan Şahin'den tayini çıkan Öz'e ilçesi adına teşekkür

BİLECİK (İHA) - Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Hasan Öz'ün Eskişehir'e tayin olması sebebiyle veda ziyaretlerine başladı. Yeni görevinde Öz'e başarılar dileyen Başkan Şahin, "Eskişehir ilimize atanan değerli yöneticimiz çok başarılı çalışmaları ile asla unutulmayacak. Hisarcık, Boyunkaya, Adliye, Sarıyazı göletleri ve Ağlan dahil dere ıslahları projelerimizde görev alan ve bu projelerin gerçekleşmesinde büyük emeği olan müdürümüze ilçem adına teşekkür ederim. Yeni görevinde başarılar dilediğimiz Hasan Öz müdürümüze Allah yardım etsin ve yolu açık olsun" dedi. - BİLECİK

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