BAŞKAN POYRAZ ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Merkez, Ekşioğlu ve Kirazlıdere Mahallelerinde esnafı dinledi

Mesaisinin büyük bir bölümünü halk ve esnaf ziyaretinde geçiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Kirazlıdere, Ekşioğlu ve Merkez Mahalleleri'nde esnafı ziyaret etti. Ziyaretler esnasında vatandaşlarla sohbet edip yolda karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Poyraz, "Mahalle esnafımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya gelip sorularını, talep ve isteklerini dinleyerek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunduk. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri