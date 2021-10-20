Başkan Özen, Marmara Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Türkiye'de bir ilk olan 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi'nin (MSÇB), Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde yapılan tanıtımına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, birliğe üye çok sayıda belediyenin temsilcisi, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Bölgesi'nin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini kapsayan çerçeve belgesi için detaylı ve uzun süren çalışmalar yürütüldüğünü, bu kapsamda ikincisi düzenlenen Marmara Urban Forum'da (MARUF21) 50'den fazla ülkeden 500'den fazla konuşmacıyla dünyanın en büyük online kent forumunun yapıldığını anımsattı.Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Marmara Bölgesi'nin mevcut durumdaki sorun, potansiyelleri ve değerlendirmelerin yer aldığı bu toplantı yerel yönetimlerin iş birliği içinde bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak bir yol haritası oluşturacağına inanıyorum" dedi.

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