Başkan Musa Yılmaz: "Yeni bütçemizi 215 milyon TL olarak öngörüyoruz"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı oturumları başladı.

İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği Kasım ayı oturumları, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı.

Yılmaz, "İl Genel Meclisi olarak bu ay içerisinde İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesini görüşüp karara bağlayacağız. Encümenden meclisimize gönderilen bütçe taslağı 2022 yılı için öngörülen bütçe 215 milyon TL'dir. Bir önceki yıl biliyorsunuz 155 milyon TL idi. Yüzde 38'lik ciddi bir artış olacak. Fakat bizim de temel girdi fiyatlarında ciddi bir maliyet yükselmesi oldu. Bu şekliyle bütçe bize taslak olarak geldi. Bizde bu ay içerisinde bütçeyi bölüm bölüm değerlendirip bütçe görüşmelerini tamamlayacağız. 2022 yılı bütçemizin şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilimize yararlı hizmetler yapmayı nasip eder. Artış çok önemli çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hassasiyet gösterdiğinizi biliyorum. İhtiyaçları iyi belirlememiz lazım ilçelerimizdeki talepler İdare teknik ekipler ile görüşüp önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

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