Başkan Koştu, "Zeytinpark yıldız gibi parlayacak"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun hayalim dediği vizyon projelerle buluşan Bergama için yeni bir sosyal yaşam alanının adı olan Zeytinpark'ta zemin temizliği yapıldı.

Toplam 37 bin m2 alan ile 7'den 70'e bütün Bergama'ya hizmet verecek olan Zeytinpark yapımında sırada imalatlar var.

BAŞKAN KOŞTU; "VAKIF ZEYTİNLİĞİ ARTIK VATANDAŞIMIZA HİZMET VERECEK"

Zeytinpark'ın tamamlanmasıyla birlikte yıllardır atıl bir vaziyette Bergama'nın merkezinde bekleyen bir alanın vatandaşların hizmetine sunulacağına dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Vakıf zeytinliği olarak bilinen alan yıllardır atıl bir vaziyette bekliyor. Üstelik bu alan birçok zamanlar istenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız zeytinliğin içerisinden istenmeyen durumlara karşı korkar hale gelmiş, içki içilen, çöp atılan bir alana dönüşmüştü" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "ŞİMDİ İSE BİR YILDIZ GİBİ PARLAYACAK SOSYAL ALANA KAVUŞACAĞIZ"

Vakıf Zeytinliği için yaptıkları Zeytinpark Projesi ile bu alanın korkulan bir alan olmaktan çıkacağına ve Bergama'ya şehrin merkezinde hizmet eder hale geleceğine işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kadim şehrimiz Bergama merkezinde ailelerimizin çocukları ile birlikte zaman geçireceği alanlar ne yazık ki kısıtlı. Bu güne kadar hiç düşünülmeyen park düzenlemeleri nedeniyle çocuklarımızın, anne ve babaların boş zamanlarını geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri alanlara hasretiz. Zeytinpark ile bu hasreti sona erdireceğiz. Bu alan yeni bir cazibe merkezi ve çekim merkezi haline dönüşecek" dedi.

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