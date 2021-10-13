Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı - Haberler
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Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile geçen ağustos ayında Osmangazi Kaymakamlığı'na tayin olan Ali Partal'ı ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti. Partal, kendisine yapılan hoş geldin ziyaretinin ardından, Dündar'a iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Partal'a belediye olarak ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dündar, "Osmangazi'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için bundan önceki kaymakamlarımızla olduğu gibi kaymakamımızla da birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Kaymakam Ali Partal'a Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinin maketlerinin yer aldığı alanı gezdiren Başkan Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Meydanı, Osmangazi Atletizm Salonu, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi projelerin maketlerini dikkatle inceleyen Kaymakam Partal, her bir projenin birbirinden özel ve önemli olduğuna vurgu yaptı. Kaymakam Partal, projelerin şantiyelerini de gezmek istediğini Başkan Dündar'a iletti. Başkan Dündar da, en kısa zamanda bir program düzenleyerek Kaymakam Partal'a projelerin şantiye alanlarını gezdireceklerini söyledi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, kadim şehir Bursa'nın, ismini Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den alan ilçesi Osmangazi'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bursa ve Osmangazi için Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi. - BURSA

Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı - Haberler
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