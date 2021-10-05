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Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti

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Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti

Başkan Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik'i ziyaret etti.

Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Başkan Büyükakın'a günün anısına hediye takdim edildi. Başkan Büyükakın, Tümamiral Ayhan Gedik'e görevinde başarılar diledi. Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ise, Başkan Büyükakın'ın ziyaretlerinden onur duyduklarını belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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