Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi kurtarıldı - Haberler
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Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi kurtarıldı

Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlar, açık kanalizasyon kuyusuna bir kedinin düştüğünü fark etti.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir itfaiye eri yaklaşık 25 metrelik kuyuya sarkıtılarak kediyi düştüğü kuyudan çıkardı.

Sağlıklı olduğu görülen yavru kedi, ekipler tarafından bölgedeki esnafa teslim edildi.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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