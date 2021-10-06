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Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında, nereli? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi!

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Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında, nereli? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Başak Demirtaş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Başak Demirtaş kaç yaşında, nereli? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Başak Demirtaş kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Başak Demirtaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş kaç yaşında, nereli? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde doğdu ve büyüdü. Eşinin 2016'da tutuklanmasından sonra Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi.

Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. BBC'ye, eşinin HDP'nin adayı olarak yarıştığı 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde o sırada hapishadeneki eşinin dışarıdaki sesi olmaya çalıştığını söyledi. Selahattin Demirtaş, 6 Haziran 2018 tarihinde cezaevinden kampanya konuşmasını eşinin telefonuna bağlanarak yaptı.

Eşinin serbest bırakılmasını savunması için 2018 yılında AB Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi.[4] COVID-19 salgını sırasında binlerce mahkûmu serbest bırakacak yasa kapsamına siyasi mahkûmların da alınmaları için kampanya yürüttü. 2019 yılında Stockholm'de düzenlenen "Progressive Alliance" adlı birliğin kongresine katıldı ve eşi Selahattin Demirtaş'a bu birlik tarafından verilen Siyasi Cesaret Ödülü'nü onun adına aldı. Haziran 2020'de, bir Twitter hesabından cinsel sataşmanın hedefi oldu. Bu olay, ülkede bütün siyasi partiler, insan hakları savunucuları ve kadın politikacılar tarafından şiddetle kınandı.[8][9] COVID-19 krizinde, cezaevi ziyaret takviminin belirsizliği nedeniyle Eylül 2020'de öğretmenlikten istifa etti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2002'de Selahattin Demirtaş ile evlendi ve bu evliliğinden iki kızı oldu Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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