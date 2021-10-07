BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN (DHA) - BARTIN'da silahıyla kendini vuran Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay otomobilin içinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek kendini vurdu. Ağır yaralanan Ünal Yurtbay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazına Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi partilerin il temsilcileri ve yakınları katıldı. Cami avlusunda kardeşi Veysel Yurtbay taziyeleri kabul etti. Ünal Yurtbay'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Halatçımayası mezarlığında toprağa verildi.