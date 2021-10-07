BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da silahıyla kendini vuran Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da silahıyla kendini vuran Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay otomobilin içinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek kendini vurdu. Ağır yaralanan Ünal Yurtbay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazına Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi partilerin il temsilcileri ve yakınları katıldı. Cami avlusunda kardeşi Veysel Yurtbay taziyeleri kabul etti. Ünal Yurtbay'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Halatçımayası mezarlığında toprağa verildi.

BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti

Saadet Partisi'ni yıkan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BARTIN'DA KENDİNİ VURAN İL BAŞKANI YURTBAY TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:11:57. #1.11#