BARIŞ ALTINTAŞ VE ADNAN BOSNALI MAHALLELERİ ZİYARET ETTİ

Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Baris Altintas ve Adnan Bosnali, muhtarlari ve vatandaslari yasadiklari mahallelerde dinlemeye devam ediyor. Altintas ve Bosnali bugün merkezde Sevketiye, Kuyulu, Kardesköy ve Kizilcaköy mahallelerinde vatandaslarla ve muhtarlarla bir araya geldi.

Gerçeklestirilen bulusmalarda muhtarlarin ve vatandaslarin Büyüksehir Belediyesi'nden taleplerini dinleyen Altintas ve Bosnali, Büyüksehir Belediyesi'nin yaptigi ve yapacagi yatirimlarla ilgili de vatandaslari bilgilendirdi.

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