"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" yedinci bölümüyle heyecan ve aksiyon zirvede hissedilecek - Haberler
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"Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" yedinci bölümüyle heyecan ve aksiyon zirvede hissedilecek

Bültenler - Haberler | Güncel

Baba Oruç'un tuzakları püskürtme çabası ve Hızır Reis'in abisini kurtarmak için girdiği mücadeleleri konu alacak olan yeni bölümde yine heyecan ve aksiyon zirvede hissedilecek.

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AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" 1. Sezon 7. Bölüm 28 Ekim 2021 Perşembe/ 20.00/ TRT 1

Merakla beklenen dizinin yedinci bölümde neler olacak;

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haber in üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.

Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir?

Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Cafer, Şahin ve Sylvio üçgenini ortaya çıkarabilecek mi?

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