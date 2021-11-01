Banka Çalışma saatleri 1 Kasım 2021: Bugün bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta kapanıyor?
Banka çalışma saatleri bir çok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Koronavirüs sebebiyle değişen banka çalışma saatlerinin güncel listesi merak edilmekte. Bankaların yeni aldığı kararlara göre Akbank, Finansbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinin çalışma saatleri belli oldu. Peki, bankalar 1 Kasım itibariyle kaçta açılıyor? 1 Kasım 2021: Bugün bankalar saat kaçta açılıyor?
Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında banka çalışma saatleri merak ediliyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankaların çalışma saatleri neler oldu? Banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem yapılabildiği gibi bu işlemler aynı zamanda bankaların cep şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilmekte. Peki, bankalar 1 Kasım itibariyle kaçta açılıyor? Kademeli normalleşmenin ikinci etabında banka çalışma saatleri nedir? Banka Çalışma saatleri 1 Kasım 2021: Bugün bankalar saat kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde...
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.