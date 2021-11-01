Banka Çalışma saatleri 1 Kasım 2021: Bugün bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında banka çalışma saatleri merak ediliyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankaların çalışma saatleri neler oldu? Banka şubelerinden para çekme/yatırma kredi borcu, fatura ödeme gibi birçok işlem yapılabildiği gibi bu işlemler aynı zamanda bankaların cep şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilmekte. Peki, bankalar 1 Kasım itibariyle kaçta açılıyor? Kademeli normalleşmenin ikinci etabında banka çalışma saatleri nedir? Banka Çalışma saatleri 1 Kasım 2021: Bugün bankalar saat kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR 2021?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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