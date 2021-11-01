Bangladeş'te öğrencilere yönelik Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı
AA / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: .Dakka'daki bir okulda 12-17 yaşlarındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı yapılması DAKKA - Bangladeş yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine 12-17 yaşlarındaki öğrencileri de dahil etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: .
Dakka'daki bir okulda 12-17 yaşlarındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı yapılması DAKKA - Bangladeş yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine 12-17 yaşlarındaki öğrencileri de dahil etti. İlk aşamada, sekiz okulda eş zamanlı olarak başlatılan kampanyayla günlük 5.000 çocuğun aşılanması hedefleniyor.