Bangladeş'te öğrencilere yönelik Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı - Haberler
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Bangladeş'te öğrencilere yönelik Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

AA / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: .Dakka'daki bir okulda 12-17 yaşlarındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı yapılması DAKKA - Bangladeş yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine 12-17 yaşlarındaki öğrencileri de dahil etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: .

Dakka'daki bir okulda 12-17 yaşlarındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı yapılması DAKKA - Bangladeş yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine 12-17 yaşlarındaki öğrencileri de dahil etti. İlk aşamada, sekiz okulda eş zamanlı olarak başlatılan kampanyayla günlük 5.000 çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Bangladeş'te öğrencilere yönelik Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Bangladeş'te öğrencilere yönelik Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

Bangladeş'te öğrencilere yönelik Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı

AA / Md. Kamruzzaman - Son Dakika Haberleri
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