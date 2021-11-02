Balıkesir'in gezici veteriner aracı "Vetbüs" sokak hayvanları için yollarda - Haberler
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Balıkesir'in gezici veteriner aracı "Vetbüs" sokak hayvanları için yollarda

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'in gezici veteriner aracı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gezici veteriner otobüsü "Vetbüs" ile sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gezici veteriner otobüsü "Vetbüs" ile sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlanabilmesi için hizmete sunulan "Vetbüs", il genelindeki çalışmalarına başladı.

İlk olarak Balya Belediyesi önünde hizmete sunulan "Vetbüs"te, vatandaşlar tarafından getirilen hayvanlara sağlık taraması yapıldı.

Otomobilin çarptığı bir yaralı kedi de "Vetbüs"te tedavisine başlandı, Veterinerler Oğuzhan Erçel ve Osman Bedizel ile Veteriner Teknikerleri Murat Salman ve Mehmet Can tarafından ilk müdahalesi yapılan kedi iç kanama geçirdiği tespit edildi.

Yaralı kedi, Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan "Vetbüs"ün insana, doğaya, hayvanlara sahip çıkmak adına verilmiş bir mücadelenin eseri olduğunu ifade etti.

Balıkesir'in gezici veteriner aracı Vetbüs sokak hayvanları için yollarda

Balıkesir'in gezici veteriner aracı Vetbüs sokak hayvanları için yollarda

Balıkesir'in gezici veteriner aracı Vetbüs sokak hayvanları için yollarda

Balıkesir'in gezici veteriner aracı Vetbüs sokak hayvanları için yollarda

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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