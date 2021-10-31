Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarladan dönen Mehmet Üzümcü yönetimindeki 10 P 2081 plakalı traktör, Karacepiş Mahallesi'nde devrildi.

Sürücü Üzümcü kaza yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan eşi Ümmühan Üzümcü yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ümmühan Üzümcü, burada tedavi altına alındı.

Sürücü Mehmet Üzümcü'nün cesedi de İvrindi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Son dakika haber! Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

 Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Aden Havalimanı girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title