Bakırköy pazarı hangi gün? Cumartesi sosyete pazarı ne zaman? Bakırköy pazarı saat kaça kadar açık?
Bakırköy sınırları içerisinde yer alan geniş ve büyük pazarlardan biri olan Bakırköy pazarı hangi gün kuruluyor? Bakırköy pazarı saat kaça kadar açık? Bakırköy pazarı nerede, nasıl gidilir? Bakırköy pazarı hangi gün?
BAKIRKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Bakırköy pazarı hangi gün? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Normal pazarlara göre daha lüks ürünler bulunan ve tüketecek besinlerin yanı sıra pek çok kozmetik ve giyecek eşyaların bulunduğu Bakırköy pazarı ne zaman kuruluyor? Bakırköy pazarı saat kaça kadar açık? Bakırköy pazarı hangi gün kuruluyor?
Bakırköypazarı, Bakırköy'ün Florya ve Yeşilköy semtleri arasında yer almaktadır. Sahil yolunda bulunan Çiroz mevkisinde kurulan bu pazarın üstü kapalıdır. Her çarşamba günü kurulan bu pazar, sabit bir yerleşkeye sahiptir. Bakırköy pazarının konumunu Google Maps üzerinde görmek için buraya tıklayınız.
Her hafta cumartesi günleri kurulan Bakırköy pazarı, alınan tedbirler kapsamında faaliyetine devam ediyor.
İstanbul Bakırköy pazarı, genellikle kıyafet satın almak isteyenlerin uğrak noktalarından birisi olmaktadır. Bakırköy pazarı saat 08:00 ile 20:00 arasında kurulmakta.
Metro ile ulaşmak için; Yenibosna -Aksaray metrosunda Bakırköy İncirli Durağında inip hemen yan tarafta bulunur.
Metrobüs ile ulaşmak için Kadıköy , Mecidiyeköy , Beylizdüzü Metrobüs ile de Bakırköy İncirli Durağında inip ulaşabilirsiniz.
İETT ile ulaşmak için ise 58 numaralı otobüsle ulaşım sağlayabilirsiniz.
Kadıköy Söğütlüçeşme'den Metrobüse binerek Zeytinburnu'nda inerek Yenikapı-Havalimanı metrosuna aktarma yapınız. Metro ile Bakırköy-İncirli durağında indiğinzde Bakırköy Sosyete Pazarı'na ulaşabilirsiniz.