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Bakanlar F1 Rolex Türkiye GP'ye çıkama yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakanlar F1 Rolex Türkiye GP'ye çıkama yaptı

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde heyecan devam ediyor.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde heyecan devam ediyor. Oldukça ilgi gören yarışları bakanlar da takip etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yarışları izleyerek heyecana ortak oldu.


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