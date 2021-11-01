Bakan Yardımcısı Uçarmak, Gümrük Binasında İncelemelerde Bulundu

GİRESUN MERKEZ, GİRESUN (Habermetre) - Bir dizi programa katılmak üzere 1 Kasım Pazartesi günü Giresun'a gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Giresun Gümrük Binasında incelemelerde bulundu.

Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" çalıştayına katıldıktan sonra Vali Enver Ünlü ile birlikte Giresun Merkez Liman Sahasında yapımı tamamlanan Giresun Gümrük Binasında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Uçarmak, binanın dururu ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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