Bakan Yardımcısı Uçarmak, Gümrük Binasında İncelemelerde Bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yardımcısı Uçarmak, Gümrük Binasında İncelemelerde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakan Yardımcısı Uçarmak, Gümrük Binasında İncelemelerde Bulundu

Bir dizi programa katılmak üzere 1 Kasım Pazartesi günü Giresun'a gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Giresun Gümrük Binasında incelemelerde bulundu.

GİRESUN MERKEZ, GİRESUN (Habermetre) - Bir dizi programa katılmak üzere 1 Kasım Pazartesi günü Giresun'a gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Giresun Gümrük Binasında incelemelerde bulundu.

Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" çalıştayına katıldıktan sonra Vali Enver Ünlü ile birlikte Giresun Merkez Liman Sahasında yapımı tamamlanan Giresun Gümrük Binasında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Uçarmak, binanın dururu ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title